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إدارة أرسنال تتخذ قرارًا ببيع «سانشيز» قبل رحيله مجانًا

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إدارة أرسنال تتخذ قرارًا ببيع «سانشيز» قبل رحيله مجانًا إدارة أرسنال تتخذ قرارًا ببيع «سانشيز» قبل رحيله مجانًا

التحرير

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اتخذت إدارة نادى أرسنال الإنجليزي قرارًا ببيع أليكسيس سانشيز،مُهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ في شهر يناير المُقبل المُقبل. 

وبحسب صحيفة «مترو» الانجليزية فإن الإدارة اتخذت هذا القرار للاستفادة من اللاعب ماديًا بدلًا من رحيله فى الصيف المقبل مجاناً لأن عقده سينتهى بنهاية الموسم ورفض التجديد «للجانرز» أكثر من مرة.

وكان أنباء قد انتشرت عن نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتقديم عرض للنجم التشيلي، لتكوين خط هجوم ناري بجانب كلًا من الجوهرة الفرنسية،مبابي، والنجم البرازيلي، نيمار. (طالع التفاصيل)

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وبجانب سانشيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، فالألماني مسعود أوزيل وضعه مُشابه تمامًا، حيث يُماطل في التجديد، وفي حالة العدم الوصول للاتفاق معه في الشهور المُقبلة سيتم اتخاذ نفس القرار.

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التحرير

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