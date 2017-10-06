حملة للقضاء على حمى الضنك بميناء سفاجا

جنوب سيناء - داليا منير:

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن انطلاق حملة تطهير اليوم بميناء سفاجا ضد حمى الضنك، إذ نُفذت عمليات رش بالمبيدات للقضاء على جميع الحشرات الضارة والناموس والبعوض بمختلف أنحاء الميناء.

نُفذت الحملة بالتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا والحجر الصحي في الميناء.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ومجلس مدينة سفاجا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على بيئة صحية سليمة داخل الميناء.