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تكريم 13 من محاربي أكتوبر في احتفالية بالأقصر (صور)

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تكريم 13 من محاربي أكتوبر في احتفالية بالأقصر (صور) تكريم 13 من محاربي أكتوبر في احتفالية بالأقصر (صور)

التحرير

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نظمت محافظة الأقصر،  اليوم الجمعة، احتفالية  بمناسبة مرور الذكرى 44 على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بميدان أبو الحجاج.

وشهدت الاحتفالية، عدة عروض نظمتها ثقافة الأقصر، تضمنت أوبريت لفرقة الموسيقى العربية، وإنشاد أغاني وطنية خاصة بنصر أكتوبر، وعروض لفرقة الفنون الشعبية، واسكتش ساخر للفنان حمدي الغبري الشهير بالحج الضوي.

كما شهد الاحتفال تكريم 13 من المحاربين القدامى، وأسر الشهداء المشاركين في حرب أكتوبر، وتكريم الفنانين المشاركين بمعرض السمبوزيوم الذي أقيم على هامش الاحتفال.

حضر الحفل، اللواء حاتم زين العابدين السكرتير العام لمحافظة الأقصر، نائبا عن المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والمئات من أهالي الأقصر.

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التحرير

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