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العثور على جثث 21 مصريًا ضحايا داعش في ليبيا

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العثور على جثث 21 مصريًا ضحايا داعش في ليبيا العثور على جثث 21 مصريًا ضحايا داعش في ليبيا

التحرير

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أعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء اليوم الجمعة، العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذُبحوا على يد عناصر داعش في سرت.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف، الصديق الصور، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.

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يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن "داعش" ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم وهم "يذبحون" المخطوفين.

 

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التحرير

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