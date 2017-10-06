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مدير الشئون المعنوية السابق: يوم تنحي عبد الناصر الأسوأ في حياتي

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مدير الشئون المعنوية السابق: يوم تنحي عبد الناصر الأسوأ في حياتي مدير الشئون المعنوية السابق: يوم تنحي عبد الناصر الأسوأ في حياتي

التحرير

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قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن نكسة 1967 كانت هزيمة نكراء، ولن تُنسى، مؤكدًا أنه لولا حرب الاستنزاف لما كانت حرب أكتوبر المجيدة، والانتصار الرائع الذى أبهر العالم.

أضاف فرج، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن أول معركة كانت رأس العش، وهى قبل معركة بور فؤاد، لافتًا إلى أن هذه المعركة استمرت 3 ساعات، وحارب فيها 30 جنديًا وضابطًا فقط.

تابع أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان «أسطورة»، ورمز للأمة، وانهياره كان انهيارًا للعرب، ولذلك رفض الجميع تنحيه عقب النكسة، مشدّدًا على أن   إعلان الزعيم الراحل التنحي كان «أسوأ يوم في حياته».

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وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وبدأت القوات الجوية ظهر اليوم، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر. 

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التحرير

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