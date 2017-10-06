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المصرية للاتصالات تتعهد بدعم المنتخب حال التأهل للمونديال (صور)

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المصرية للاتصالات تتعهد بدعم المنتخب حال التأهل للمونديال (صور) المصرية للاتصالات تتعهد بدعم المنتخب حال التأهل للمونديال (صور)

التحرير

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 تعهد مسئولو شركة المصرية للاتصالات الراعي الجديد للكرة المصرية والمنتخب المصري، بدعم منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة ومساندة اللاعبين والجهاز الفني في مشوار بلوغ مونديال بجانب الدعم القوي في البطولة في حال نجاح في تحقيق الحلم.

وشهد مران المنتخب اليوم، الجمعة، حضور مسئولي الشركة، ممثلة في أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، لمران المنتخب ودعمه قبل الموقعة الهامة.

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وعقد الرعاة الجدد جلسة مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت أكدوا خلالها توفير الدعم الكامل للمنتخب في الفترة المقبلة.

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التحرير

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