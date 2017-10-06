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عماد وحيد يكشف لـ«التحرير» حقيقة اشتباكه مع مرتجي

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عماد وحيد يكشف لـ«التحرير» حقيقة اشتباكه مع مرتجي عماد وحيد يكشف لـ«التحرير» حقيقة اشتباكه مع مرتجي

التحرير

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نفى عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كل الأنباء التي تم تدوالها عن تعديه على خالد مرتجي مرشح منصب العضوية في قائمة محمود الخطيب.

وقال وحيد لـ«التحرير» "أنا مندهش تمامًا من هذا الكلام هل يعقل أن أسب وأتجاوز في حق شقيق زوجتي و أقول له "رجعت تحط ايدك في ايد الحرامية تاني واطلع برة ؟!".

وأضاف عضو مجلس الأهلي "هناك كلام يعقل ويسهل تصديقه وكلام أخر يكون واضح من عنوانه هذه قصة من وحي خيال من كتبها وليست أكثر من أكذوبة جديدة من سلسلة تربص بشخصي".

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واستطرد "النادي ملكية لأعضائه وليس بيتي لكي يصبح الحق لي في طرد أي شخص فما بالكم بشقيق زوجتي وعضو مجلس إدارة سابق ومرشح في الإنتخابات مثل خالد مرتجي".

وأكمل "كنت على علم بموقف خالد مرتجي وقراره بإنضمامه إلى قائمة الخطيب وتقابلنا مرارًا وتكرارًا ولم أتحدث معه في أي شئ فلماذ أوبخه في النادي بالذات".

واختتم" ما يقوم به وإنضمامه إلى أي جبهة إنتخابية حق مكفول له وحرية شخصية كما من حق أي مرشح أو جبهة التواجد والدعايا لنفسها في الإنتخابات".

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التحرير

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