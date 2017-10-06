راعي الكرة المصرية يزور تدريب المنتخب في برج العرب «صور»

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كتب :عبدالرحمن مصطفى

زار مسئولو شركة المصرية للاتصالات الراعي الجديد للكرة المصرية، والمنتخب المصري، تدريب الفراعنة اليوم، الجمعة، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وحضر أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، وتواجدوا في المران لدعم الفريق قبل مباراته الهامة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغو برازافيل يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.