تيار المستقبل: حزب الله سيتلقى ضربة قاصمة فى سوريا

وصف الأمين العام لتيار"المستقبل" اللبنانى أحمد الحريرى، حزب الله بالمشكلة الكبيرة بالنسبة إلى لبنان خصوصا وأن سياسته وقراره خارج لبنان وأوصل اللبنانيون إلى مكان بات فيه الحوار متعذرا لأن مرجعيته الموجودة فى الخارج تأمره بقتل أطفال سوريا وبالقبض على لبنان وتحويله إلى نموذج مماثل للدولة التى يتبعها.

وأكد الحريرى اليوم السبت، أن حزب الله سيتلقى ضربة قاصمة داخل سوريا بعد أن سبب للبنان المشاكل مع الدول الصديقة بدليل القرار الأخير الذى صدر عن الاتحاد الأوروبى بوضعه على لائحة الإرهاب وما يعنيه ذلك من تداعيات تصيب صورة البلاد.

وشدد على أن الثورة السورية لن تعود إلى الوراء وستنتصر، مشيرا إلى أن تياره لديه هدف واحد بان يمرر هذه المرحلة دون أن نسمح بانتقال الأحداث السورية إلى الأراضى اللبنانية.

من جهته، اعتبر المنسق العام للتيار فى جنوب لبنان ناصر حمود أن تداعيات إدراج الاتحاد الأوروبى الجناح العسكرى لحزب الله على لائحة الإرهاب ستكون كبيرة وخطيرة على لبنان واللبنانيين مهما حاول البعض التقليل من أهمية القرار.

وقال إن الجميع يدرك اليوم خطورة انزلاق الدولة اللبنانية إلى مصاف الدول المارقة والفاشلة نتيجة تغييب دور المجلس النيابى التشريعى وعدم تأليف حكومة.