تصفيات المونديال| إيطاليا تتعادل مع مقدونيا وتصعد للمُلحق الأوروبي (فيديو)

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حصد المنتخب الإيطالي نقطة واحدة بتعادله إيجابيًا مع منتخب مقدونيا بهدف لكُل فريق، في الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقدم الطليان عن طريق جورجيو كيليني في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وتعادلت مقدونيا عن طريق ألكسندر تراجكوفسكي في الدقيقة 77 من المُباراة.

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد الطليان لـ20 نقطة لتضمن وصافة المجموعة وخوض المُلحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، فيما صعدت اسبانيا رسميًا للمونديال بعدما رفعت رصيدها لـ25 نقطة بعد فوزها اليوم على البانيا بثلاثة أهداف لهدف.