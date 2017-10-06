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أسبانيا تتأهل لكأس العالم بثلاثية فى ألبانيا

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أسبانيا تتأهل لكأس العالم بثلاثية فى ألبانيا أسبانيا تتأهل لكأس العالم بثلاثية فى ألبانيا

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فاز منتخب أسبانيا على نظيره ألبانيا بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب خوسيه ريكو بيريز، ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018.

وأحرز رودريجو مورينو الهدف الأول للماتادور الأسباني فى الدقيقة الـ16، أن يعزز إيسكو تقدم الأسبان بالهدف الثاني فى الدقيقة الـ24، قبل أن يحرز تياجو الكانترا الهدف الثالث فى الدقيقة الـ27 من عمر المباراة.

وشهدت أحداث اللقاء صافرات إستهجان من الجماهير الأسبانية على المدافع جيرارد بيكيه، بعد دعمه لإنفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا وتصويته للإنفصال الأسبوع الماضي.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأسباني إلى النقطة الـ25 فى المركز الأول بالمجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الألباني عند النقطة الـ13 فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

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