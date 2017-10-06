تعرف على تشكيل «كاتالونيا» في حالة الانفصال عن «اسبانيا»

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أقر برلمان اقليم كتالونيا، في الأيام القليلة الماضية قانونًا للاستفتاء على الانفصال عن أسبانيا، على أن يُعلن القرار الرسمي الاثنين المُقبل.

وفي حالة اعلان انفصال كاتالونيا عن اسبانيا رسميًا، فلن يتمكن اللاعبين المولودين في كاتالونيا من تمثيل المنتخب الأسباني، ويستعرض لكم «التحرير» تشكيل مُنتخب كاتالونيا في حالة الانفصال:

حراسة المرمى: كيكو كاسيا (ريال مدريد)

خط الدفاع: هيكتور بليرين (أرسنال)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، مارك بارترا (بوروسيا دورتموند)، خوردي ألبا (برشلونة)

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خط الوسط: سيرجي روبرتو (برشلونة)، سيرجيو بوسكتس (برشلونة)، أليكس فيدال (برشلونة)

خط الهجوم: جيرارد دولوفيو (برشلونة)، كيتا بالدي (موناكو)، جيرارد مورينو (اسبانيول)