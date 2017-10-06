أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تعرف على تشكيل «كاتالونيا» في حالة الانفصال عن «اسبانيا»

Google+ Print
تعرف على تشكيل «كاتالونيا» في حالة الانفصال عن «اسبانيا» تعرف على تشكيل «كاتالونيا» في حالة الانفصال عن «اسبانيا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقر برلمان اقليم كتالونيا، في الأيام القليلة الماضية قانونًا للاستفتاء على الانفصال عن أسبانيا، على أن يُعلن القرار الرسمي الاثنين المُقبل.

وفي حالة اعلان انفصال كاتالونيا عن اسبانيا رسميًا، فلن يتمكن اللاعبين المولودين في كاتالونيا من تمثيل الأسباني، ويستعرض لكم «التحرير» تشكيل مُنتخب كاتالونيا في حالة الانفصال:

حراسة المرمى: كيكو كاسيا (ريال مدريد)

خط الدفاع: هيكتور بليرين (أرسنال)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، مارك بارترا (بوروسيا دورتموند)، خوردي ألبا (برشلونة)

شاهد أيضا

خط الوسط:  سيرجي روبرتو (برشلونة)، سيرجيو بوسكتس (برشلونة)، أليكس فيدال (برشلونة)

خط الهجوم: جيرارد دولوفيو (برشلونة)، كيتا بالدي (موناكو)، جيرارد مورينو (اسبانيول)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم