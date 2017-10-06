10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي، إن بلاده قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا وإقليم كردستان العراق، ولفت وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أن إيران لاتزال الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن معالجة أزمتي اليمن وسوريا وغيرهما من الدول العربية تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية.

1- سفير العراق بأنقرة: قد نستخدم القوة لإدارة معبر حدودي بكردستان

السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي - أرشيفية

قال السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي، إن بلاده قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا وإقليم كردستان العراق.

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2- الجبير: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 23 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران لاتزال الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مضيفًا: " على طهران الكف عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

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3- وزير خارجية فرنسا: باريس تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في برلين في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني أن وزير الخارجية جون إيف لودريان أكد خلال لقائه، الجمعة، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم فرنسا للإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر.

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4- أمين عام "الناتو": اتفاقية "إيكان" قد تقوض جهود نزع السلاح النووي

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في لندن في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، من أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي ترعاها الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان)، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2017، قد تقوض التقدم الذي تم إحرازه في مجال نزع السلاح.

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5- معارض قطري: حضور المعارضة شرط أساسي لانعقاد القمة الخليجية

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر - أرشيفية

أكّد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ضرورة حضور المعارضة القطرية في القمة الخليجية المُقرّرة في ديسمبر المقبل، مشددًا على أهمية الفصل بين تنظيم الحمدين ودولة قطر في التعامل مع الأزمة الراهنة.

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6- قرقاش عن زيارة الملك سلمان لروسيا: نجاح مُبهر لكل العرب

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش - أرشيفية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن النجاح المبهر الذي حققته زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا يعد نجاحًا لكل العرب.

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7- الملك سلمان: معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن معالجة أزمتي اليمن وسوريا وغيرهما من الدول العربية تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية.

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8- ترامب: يجب وضع حد لطموحات إيران النووية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لاس فيجاس في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "لم ترق لروح" الاتفاق النووي مع القوى العظمى. وأضاف: "يجب وضع حد للطموحات النووية الايرانية".

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9- رئيس وزراء المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي "مضحكة"

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان - أرشيفية

وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الإجراءات القضائية، التي هددت المفوضية الأوروبية، باتخاذها ضد المجر بسبب قانون يستهدف المنظمات الممولة من الخارج، بأنها مضحكة.

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10- المتحدث باسم الكرملين الروسي: الإعلام الروسي في أمريكا يتعرض لضغوط غير مسبوقة

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان في 13 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، إن الإعلام الروسي في أمريكا يتعرض لضغوط غير مسبوقة، متوعدًا بالرد على أي محاولة عرقلة جديدة لأنشطتها، بعدما فرضت واشنطن عليها رفع تقارير دورية حول علاقتها بالدولة الروسية.

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