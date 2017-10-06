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انتحار طالب في مياه ترعة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

انتحار طالب في مياه ترعة بالشرقية

10:35 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

انتحار طالب في مياه ترعة بالشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

يُكثف رجال الإنقاذ النهري في مديرية أمن الشرقية جهودهم للعثور على جثة شاب، ألقى بنفسه في مياه ترعة "الإسماعيلية" دائرة مركز بلبيس؛ بعدما رفض أهل فتاة يُحبها خطبتهما.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ عن "محمد. أ. ر" 18 عامًا - طالب، ألقى بنفسه في مياه ترعة "الإسماعيلية" بالقرب من مدرسة "أسماء بنت أبي بكر" دائرة مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشاب سقط من أعلى كوبري المشاة، ولم يتم العثور عليه إلى الآن.

وبسؤال "عمر.م.ح" صديق الطالب، أشار إلى خلاف بين صديقه ووالده بسبب رفض الأخير ارتباطه بفتاة يُحبها، منوهًا إلى أنه طلب منه إخبار أسرته بانتحاره، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9577 إداري بلبيس لسنة 2017.​

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