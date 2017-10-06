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إطلاق سراح 5 مشتبه بهم في حادث طعن مرسيليا

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مصراوي Masrawy

إطلاق سراح 5 مشتبه بهم في حادث طعن مرسيليا

10:37 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إطلاق سراح 5 مشتبه بهم في حادث طعن مرسيليا

حادث طعن مرسيليا

مرسيليا - (د ب أ):

أطلق سراح 5 أشخاص كان ألقي القبض عليهم قبل خمسة أيام في مرسيليا على خلفية الاعتداء بسكين أدى إلى وفاة سيدتين ومهاجمهما.

وقالت مصادر قضائية اليوم الجمعة إنه لا توجد أسس لتوجيه اتهامات إليهم.

كان المشتبه بهم قد احتجزوا للاشتباه بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية.

وأطلق النار على المهاجم الذي كان بحوزته جواز سفر تونسي بعدما طعن السيدتين في محطة سان تشارلز للسكة الحديد في مرسيليا يوم الأحد.

ووفقا لشهود عيان، صرخ باللغة العربية مرددا عبارة "الله أكبر". 

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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