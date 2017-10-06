«اللعبة شمال».. قصة فيلم تهرب «الفيشاوي» من تصويره بعد تقاضي 40% من الأجر

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يبدو أن أحمد الفيشاوي نجم يصعب السيطرة عليه أمام الكاميرات، وكذلك في الحياة اليومية، وتعاملاته مع المنتجين، إذ أنه قطع آخر خيط رفيع كان يجمع أسرته الفنية بأسرة الراحل فريد شوقي، ممثلة في ابنته المنتجة ناهد فريد شوقي، التي صرحت قبل شهور بأنها مصدومة من تصرفات الفنان، الذي كبدها خسائر مالية، ولم يراع العلاقة الممتدة بين أسرته والفنان فريد شوقي، وحتى الآن لا تزال مساعي الصلح الودي قائمة بين "الفيشاوي وشوقي"، بعدما وصلت إلى ساحات المحاكم.

القصة بدأت في يناير 2016، حينما أعلنت المنتجة ناهد فريد شوقي تعاقدها مع الفنان أحمد الفيشاوي على فيلم جديد بعنوان "اللعبة الأمريكاني"، ونشرت صورة لها مع "الفيشاوي" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقة: "النهاردة وأنا بمضي مع ابني أحمد الفيشاوي بطولة فيلم اللعبة الأمريكاني"، والذي تغير اسمه فيما بعد ليكون "اللعبة شمال".

بدأ "الفيشاوي" بالفعل تصوير الفيلم، لكن بعد يومين من التصوير سافر إلى الخارج بدون إعلام المنتجة ناهد فريد شوقي، وكان قد تقاضى 40% من أجره عن الفيلم، وما إن عاد حتى بدأ مباشرة تصوير فيلمه الثاني "الشيخ جاكسون"، على حد تصريحات "ناهد" الصحفية.

سفر "الفيشاوي" المفاجئ إلى الخارج لم يضر فقط بفيلم "اللعبة شمال"، بل وتسبب في تكبيد منتج فيلم "الشيخ جاكسون"، محمد حفظي، خسارة 200 ألف جنيه، تكلفة بناء الديكور وهدمه، والذي خصمها فيما بعد من أجر "الفيشاوي"، حينما عاد لتصوير الفيلم.

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وبعد شكوى أكثر من منتج سينمائي ضد أحمد الفيشاوي، أصدرت غرفة صناعة السينما قرارا في نوفمبر 2016، بوقف تعامل منتجيها مع "الفيشاوي" لمدة عام، لعدم التزامه بمواعيد تصوير الأفلام التي وقع عقدها، ما تسبب في إلحاق الضرر بمنتجي هذه الأفلام وتعرضهم لخسائر مالية، إذ تتسبب خلال عام واحد في تعطيل تصوير فيلمين وإلغاء آخر بحسب بيان غرفة صناعة السينما.

ومن جانبه كان رد فعل أحمد الفيشاوى على هذا القرار بإعلان اعتزامه إقامة دعوى قضائية ضد غرفة صناعة السينما، لتخرج أنباء من داخل الغرفة عن محاولات محامية الفيشاوي حل المشكلة بشكل ودي، لكن الرد جاء بأنه لا يجوز حل الأمر وديا بدون إنهاء أزمة الفنان مع المنتجة ناهد فريد شوقي.

ابنة فريد شوقي اتهمت نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي بالتسبب في الأزمة، لأنه لم يحاول حلها بإحضار "الفيشاوي" والتفاهم معه، بل أخبرها أن مبررات "الفيشاوي" عدم رغبته في حلق لحيته، وكان حينها يصور فيلم "الشيخ جاكسون".

أحمد الفيشاوي كان قد صرح في حوار صحفي مع موقع فني بأنه غير متحمس لتصوير فيلم "اللعبة شمال" بسبب المشكلات الكثيرة التي واجهها، وفي الوقت نفسه أكدت "ناهد" أنها لن تتصالح مع "الفيشاوي" إلا إذا استكمل تصوير فيلمه "اللعبة شمال"، والتي تشاركه الفنانة غادة عبد الرازق بطولته.