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ليبيا: العثور على 21 جثة للأقباط المصريين ضحايا "داعش"

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مصراوي Masrawy

ليبيا: العثور على 21 جثة للأقباط المصريين ضحايا "داعش"

10:30 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ارشيفية

طرابلس - (د ب أ): 

أعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء اليوم الجمعة، العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر داعش في سرت.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف، الصديق الصور، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" الذين جرى القبض عليهم في سرت، إنه تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن "داعش" ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

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