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متحدث «المترو» يكشف موعد رفع أسعار التذاكر

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متحدث «المترو» يكشف موعد رفع أسعار التذاكر متحدث «المترو» يكشف موعد رفع أسعار التذاكر

التحرير

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قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن هناك نية لرفع تذاكر مترو الأنفاق بعد افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو الأنفاق خلال العام المقبل.

ونفى عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، وجود أى زيادة فى الوقت الحالى، كما يتردد فى كثير من مواقع التواصل الاجتماعى.

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وأوضح اأن هناك مقترحا تتدرسه الهيئة حاليا حول تفعيل نظام المراحل مع التذكرة، بحيث تكون تذكرة المترو الأساسية جنيهان لعدد من المحطات، وترتفع لـ3 جنيهات مع زيادة رحلة الراكب للمحطات.

وعلق محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان على زيادة أسعار التذاكر قائلا: "المواطنين لم يشعروا بأى تحسن بالمترو بعد زيادة سعر التذكرة"، مطالبًا المسؤولين بهيئة مترو الأنفاق بعدم اللجوء للحلول السهلة السريعة من خلال رفع أسعار التذاكر، لكن عليهم اللجوء بتطوير موارد الهيئة من خلال استغلال المساحات الإعلانية بمحطات المترو لزيادة موارد الهيئة، فلا ينبغى أن تكون الزيادة فى كل مرة على حساب المواطن البسيط الذى يعانى من مشاكل كثيرة فى حياته بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها .

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التحرير

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