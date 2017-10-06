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أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج

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مصراوي Masrawy

أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج

10:08 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ): 

أعلن الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي ألغى مناوراته العسكرية مع دولة الامارات العربية المتحدة احتراما لمفهوم الشمول والمصالح الاقليمية المشتركة على خلفية الأزمة الجارية في الخليج.

وأضاف المتحدث إنه سيتم تعليق بعض المناورات في محاولة لإرسال إشارة مفادها ان الجيش الامريكي يسعى إلى العمل سويا مع دول أخرى في المنطقة، ويشجعها على أن تحذو حذوه.

وفي يونيو الماضي، أطلقت عدة دول في المنطقة، بقيادة والإمارات العربية المتحدة، حملة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومن ثم عزلها، متهمة الدوحة بدعم الجماعات الاسلامية المتطرفة، وإقامة علاقات قوية مع إيران.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بالبريد الإلكتروني: "إن هذه أمور سياسية بين دول الخليج".

وأضاف المتحدث: " سنواصل دعم فعاليات التعاون الأمني الشاملة في المنطقة ونشجع جميع الشركاء على العمل معا من أجل إيجاد حلول مشتركة لتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وتنفي الدوحة دعمها للمتطرفين، فيما تتقاسم قطر احتياطيات الغاز الطبيعي مع إيران، وتتمتع الدولتان بعلاقات ودية، ازدادت قوة نتيجة للمقاطعة المفروضة على تلك الدولة الصغيرة.

وتعرف المناورات الملغاة في الإمارات العربية المتحدة باسم "الصقر الحديدي" وتركز على التدريبات الجوية.

وقال المتحدث إن إلغاء المناورات لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتملك الولايات المتحدة قواعد رئيسية في المنطقة، ومن بينها قطر، التي يوجد بها مقر القيادة المركزية في قاعدة العديد الجوية. وبحسب وسائل الإعلام القطرية فإن القاعدة تضم نحو 11 ألف جندي من القوات الامريكية وقوات الحلفاء.

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Asha

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