مصادر يمنية: الحوثي يسعى لجعل عقيدة الجيش اليمني طائفية

صنعاء - (أ ش أ):

قالت مصادر يمنية، اليوم الخميس، إن مليشيات الحوثي تسعى إلى تحويل هوية الجيش اليمني وعقيدتة الوطنية إلى عقيدة وهوية طائفية قائمة على أساس الولاية لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وأشارت المصادر وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إلى أن مليشيات الحوثي احتفلت بتخريج دفعة عسكرية جديدة باسم "كربلاء".

وكان نائب الرئيس اليمني الفريق على محسن الأحمر، قد حذر من أن الحوثيين قد يعملون على تشكيل جيش طائفي على غرار الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن الحوثيين لم يتوقفوا عن التلاعب بهوية الوحدات العسكرية الواقعة تحت سيطرتهم، من خلال الدورات الطائفية، والتركيز على انتزاع عهد الولاية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وذلك منذ استيلائهم على الحكم في سبتمبر 2014.