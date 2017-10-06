مشرف نادى أسوان يوضح حقيقة زيارة صلاح والنني لـ«حمادة السيد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، إن إدارة النادي تعد حاليا ملف بكل الأدلة التى تثبت موقف كابتن الفريق لكرة القدم حمادة السيد، والذي ألقى القبض عليه منذ نحو أسبوعين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"التحرير"، أن هذا الملف سيتضمن مكان إقامة اللاعب خلال تواجده في أسوان على مدار الثلاث سنوات الماضية، والمعسكرات التدريبة التى شارك فيها اللاعب مع الفريق، في إطار المساعي التي يبذلها النادي مع أجهزة التحقيق المعنية، لتوضيح الصورة كاملة حول اللاعب عقب الاتهامات الموجة له، بشأن الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

وذكر أن المحامي المكلف بمتابعة التحقيقات مع كابتن أسوان، أفاد بأن نيابة أمن الدولة العليا التي أجرت التحقيق مع اللاعب، طلبت الاستفسار عن مكان إقامة اللاعب في أسوان وتنقلاته وسلوكياته.

وأوضح المشرف العام على الكرة، أن الجميع يشهد بأخلاق حمادة السيد، خلال السنوات التي قضاها داخل النادي، لافتا إلى أن علاقته كانت متميزة مع الجميع، خاصة اللاعبين الأجانب والمسيحيين وأيضا الجهات الأمنية، باعتباره لاعب له اسم وتاريخ كبير في كرة القدم في مصر، منذ أن كان لاعبا لنادي المقاولين العرب قبل انتقاله إلى أسوان، فضلا عن كونه كابتن فريق أسوان منذ أكثر من 3 سنوات متتالية.

شاهد أيضا

وتابع المشرف العام أن إدارة النادي لا تعلم حقيقة زيارة لاعبي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني، المحترفين في الدوري الإنجليزي، للاعب، بمكان حبسه، حسبما تردد، مضيفا أنه لا يرجح زيارة صلاح والنني له في هذا التوقيت، لارتباطهم بمباراة المنتخب أمام الكونغو، الأحد المقبل.

وعن موقف إدارة النادي من المستحقات المالية للاعب، قال إن اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية، وفقا لتعاقده مع الفريق، كما أنهم تواصوا مع زوجته، لتقديم أي مساعدات مالية لها من قيمة العقد المبرم بين النادي واللاعب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، وجهت لكابتن أسوان، عدة اتهامات من بينها التواصل مع تنظيم داعش، الانتماء لجماعات محظورة، التخطيط لاستهداف منشآت حيوية، التخطيط لقلب نظام الحكم، معاداة أجهزة الدولة، تكفير الحاكم، تبني أفكار متطرفة، التحريض على التظاهر، والتوجه إلى سيناء لمقابلة أفراد تنظيم داعش، وأنكر اللاعب هذه الاتهامات وأنكر أقوال الشهود.