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المنتخب يؤدي تدريباته الجماعية باستثناء السعيد ومصطفى فتحي (صور)

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المنتخب يؤدي تدريباته الجماعية باستثناء السعيد ومصطفى فتحي (صور) المنتخب يؤدي تدريباته الجماعية باستثناء السعيد ومصطفى فتحي (صور)

التحرير

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كتب: كريم أحمد وعبد الرحمن مصطفى

يؤدي الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير في الخامسة من مساء غد (السبت) على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء منتخب الكونغو في السابعة من بعد غد (الأحد) ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات .

ومن المقرر أن يسمح لكافة وسائل الإعلام بتصوير التدريب خلال ربع الساعة الأولى ، بينما قرر الجهاز الفني الاكتفاء بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد المباراة، ويؤدي المنتخب الكونغولي تدريبه الوحيد على الملعب نفسه في السادسة والنصف مساء غد، وسيسمح أيضا لكافة وسائل الإعلام بالتصوير خلال ربع الساعة الأولى.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه اليوم (الجمعة) في السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين ، باستثناء عبد الله السعيد ومصطفى فتحي اللذين أديا تدريبات تأهيلية منفردة.

مران المنتخب الوطني

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مران المنتخب الوطني

مران المنتخب الوطني

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مران المنتخب الوطني

مران المنتخب الوطني

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التحرير

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