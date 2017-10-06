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«شطة» عن هدف صالح جمعة في النجم الساحلي: أثار سخرية الأفارقة

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«شطة» عن هدف صالح جمعة في النجم الساحلي: أثار سخرية الأفارقة «شطة» عن هدف صالح جمعة في النجم الساحلي: أثار سخرية الأفارقة

التحرير

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تعجب عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من احتساب حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، هدفا للأحمر، رغم ان هناك مخالفة واضحه قبل إحراز الهدف، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات إذاعية: "هدف صالح جمعة في مرمي النجم الساحلي أثار سخرية الأفارقة وصنع صدمة لأنه كيف تم احتساب هدف واضح فيه العرقلة بهذا الشكل، ولا يراها حكم المباراة".

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وأضاف: "نتمنى أن لا يقع جاساما حكم مباراة والكونغو في مثل هذه الأخطاء".

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