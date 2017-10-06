«التحرير» تكشف عن موقف فتحي من موقعة الكونغو

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على استبعاد مصطفى فتحي، والمحترف في صفوف نادي التعاون السعودي، من مباراة الكونغو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويعاني لاعب التعاون السعودي من شد في وتر الفخذ، مما قلص فرص مشاركة "فتحي" في الدخول في حسابات المدير الفني للفراعنة

وجاء قرار "كوبر" بعدما خاص "فتحي" لاختبار طبي، على هامش المران الجماعي للفر يق، ولم ينجح في اجتيازه ليتأكد بشكل نهائي غياب اللاعب عن مواجهة الكونغو.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.