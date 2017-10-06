الأهلي في المركز الـ93 عالميًا متفوقًا على الزمالك بـ171 مركزًا

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أعلن موقع «فوتبول داتابيز»، المتخصص فى الترتيب الشهري للأندية على مستوي جميع الدوريات، عن الترتيب الشهري للأندية الإفريقية محليًا وإفريقيًا وعالميًا عن شهر سبتمبر.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» ترتيب الأندية المصرية، وفقًا لما جاء فى تقرير موقع «فوتبول داتابيز» على النحو التالي:

- على المستوي المحلي

جاء الأهلي فى المرتبة الأولي، بعدما حصد 1607 من عدد النقاط، متفوقًا على الزمالك الذي حلّ فى المركز الثاني برصيد 1503 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلي فى المرتبة الثالثة برصيد 1463 نقطة، وحلّ المصري البورسعيدي فى المركز الرابع 1443 نقطة، وظهر مصر المقاصة فى المرتبة الخامسة برصيد 1433 نقطة.

- على المستوي الإفريقي

حصل النادي الأهلي على المركز الثالث إفريقيًا بنفس رصيد النقاط، خلف النجم الساحلي التونسي، الذي جاء في المرتبة الثانية برصيد 1611، بينما جاء فى المركز الأول إفريقيًا الترجي التونسي بـ1620.

وجاء فريق الزمالك فى المرتبة الـ13 برصيد 1503 نقاط، بينما جاء الإسماعيلي فى المركز الـ21 برصيد 1463، ويحل المصري البورسعيدي فى المركز الـ26 برصيد 1443 نقطة.

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- على المستوى العالمي

حصل الأهلي على المرتبة الـ93 على المستوى العالمي، حسبما جاء فى تقرير «فوتبول داتابيز»، بينما جاء الزمالك فى المركز الـ264 عالميًا، جاء الإسماعيلي فى المرتبة الـ367.