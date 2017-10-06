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مدرب غانا: «لا أعد جماهير البلاك ستارز بالتأهل لمونديال روسيا»

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مدرب غانا: «لا أعد جماهير البلاك ستارز بالتأهل لمونديال روسيا» مدرب غانا: «لا أعد جماهير البلاك ستارز بالتأهل لمونديال روسيا»

التحرير

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أبدى كويسى أبياه المدير الفنى للمنتخب الغاني، أنه حضر إلى أوغندا من أجل تحقيق الفوز وبقاء أمال منتخب بلاده للصعود لمونديال ، فى المواجهة المقرر لها غدا السبت، بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2018 فى روسيا.

وقال أبياه ، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": أن فرصة غانا للصعود للمونديال صعبة و لا يعد الجماهير الغانية بالتأهل لمونديال العالم، بل يعدهم بتقديم أفضل أداء أمام الأوغندي، مؤكدا على لاعبيه بضرورة بذل قصارى جهدهم وإثبات إمكانياتهم.

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وأوضح المدير الفني للبلاك ستارز: "المباراة ستكون صعبة، وهى فرصة ذهبية للاعبين الجدد لتقديم أفضل ما لديهم وإثبات أحقيتهم بارتداء قميص المنتخب الغانى".

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا أو تعادلها أمام غانا، غدًا السبت، في نفس الجولة، للتأهل رسميًا للمونديال، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

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التحرير

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