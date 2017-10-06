الجماهير الأسبانية تهاجم جيرارد بيكيه فى لقاء ألبانيا

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هاجم جماهير منتخب أسبانيا مدافع فريق برشلونة فى اللقاء القائم حالياً بين أسبانيا أمام ألبانيا، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشهد اللقاء صافرات استهجان من جماهير المنتخب الأسباني كلما لمس المدافع جيرارد بيكيه الكرة، تعبيرًا منهم عن رفضهم إرتداءه قميص المنتخب الأسباني بعد تصويت الأخير على إنفصال إقليم كتالونيا عن أسبانبا مؤخرًا.

وكان الأسباني جيرارد بيكيه قد وافق على إنفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا وقام بالتصويت فى الأستفتاء التى أجرته الحكومة الأسبانية الأسبوع الماضي وهذا ما يرفضه الجماهير الأسبانية.

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ويتقدم حالياً المنتخب الأسباني على نظيره الألباني بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب خوسيه ريكو بيريز.