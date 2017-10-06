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الملك سلمان: معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان: معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

10:00 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الملك سلمان: معالجة أزمتي اليمن وسوريا تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

الملك سلمان بن عبد العزيز

موسكو - (أ ش أ):

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن معالجة أزمتي اليمن وسوريا وغيرهما من الدول العربية تتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية.

وقال الملك سلمان ـ خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف نقلتها قناة ( اليوم) اليوم - إنه خلال اللقاء ، الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تحقيق السلام والإستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها ، يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والإلتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأشاد العاهل السعودي بالمباحثات المثمرة مع بوتين، مشددا على أنها توجت بالاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الملك سلمان على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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Asha

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