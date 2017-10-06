نائب وزير الخارجية السوري: أردوغان مسؤول عن الدماء السورية

دمشق - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤول عن كل الدماء التي سالت في تركيا وسوريا.

وأضاف المقداد - في تصريحات نقلتها اليوم قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية - أن أردوغان لم يتوقع أن تكون لما فعله في سوريا والعراق بدعمه الإرهاب إنعكاسات على الوضع التركي.

وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مستقبله، مجددا ترحيب سوريا بعودة المهجرين السوريين نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.

وعلى جانب آخر، أكد المقداد وقوف سوريا إلى جانب وحدة أرض وشعب العراق، وقال إن دمشق تتعامل مع مسألة السوريين الأكراد على أنها مسألة داخلية تتعلق بمكون من مكونات الشعب السوري.