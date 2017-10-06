أمريكا توافق على صفقة صواريخ "ثاد" للسعودية بـ 15 مليار دولار

(مصراوي):

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أنظمة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي للسعودية بقيمة 15 مليار دولار.

وجاء في بيان للبنتاجون: "إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم أمن بلد صديق ولن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

الجدير بالذكر أن نظام "ثاد" هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، وهو مصمم لحماية القوات المسلحة والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية.

ويعمل نظام "ثاد" في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.