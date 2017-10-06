بعد تدوينته المُثيرة للجدل.. عمرو موسى لـ "مصراوي": "نعم.. إسرائيل لم تستحق شرف احتلالنا"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، إن التصريحات التي قالها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن الاحتلال ليست خاطئة، وأن ما كتبه كان عن قصد.

وأوضح موسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الجمعة أن التدوينة التي كتبها تم فهمها بطريقة خاطئة، مؤكدًا أن مصر دولة عظيمة ومن ينوي احتلالها يكون له الشرف، مضيفًا بقوله "نعم، مصر دولة عظيمة.. والاحتلال لم يستحق شرف أن يحتلنا بالفعل.. ولن يكون له شرف احتلالنا بعد ذلك لا قدر الله".

وأثار عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، جدًلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتصريح له في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر. بقوله: "كانت حرب أكتوبر علامة فارقة أكدت أن الإدارة السليمة للسياسة والأداء الكفء للقوات المسلحة كفيلان بإحراز النصر"، مضيفًا: "كذلك كان العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في خضم النضال المنتصر للمصريين حتي استردوا أرضهم من محتل لم يكن يستحق شرف أن يحتلنا".

وتسببت جملة "محتل لم يكن يستحق شرف أن يحتلنا"، في حالة من الاستنكار من قبل النشطاء الذين أكدوا أنه من الخطأ خروجها من شخصية دبلوماسية رفيعة، وكتب أحدهم يدعى عادل البكري على تويتر: "كلام غريب من شخصية وقامة دبلوماسية بحجم عمرو موسى"، وأضاف آخر: "هل الاحتلال في نظر عمرو موسي شرف للدول المحتلة !".

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