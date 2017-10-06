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فرنسا تدعم عودة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة

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مصراوي Masrawy

فرنسا تدعم عودة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة

09:29 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

فرنسا تدعم عودة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة

المصالحة الفلسطينية

باريس - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي عن دعم بلادها لجهود المصالحة الفلسطينية، التي طالما دعت إليها، وكذلك لعودة حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إلى غزة.

وأكدت المتحدثة - في تصريح لها اليوم الجمعة - على ضرورة أن تسمح تلك العودة للسلطة الفلسطينية بممارسة صلاحيتها بشكل كامل في قطاع غزة بما في ذلك في مجال الأمن والتمهيد مع المناقشات التي أعلن عنها في القاهرة لعملية مصالحة.

ووصفت المتحدثة المصالحة الفلسطينية بأنها لا غنى عنها لإعادة رسم أفق سياسي، ولخدمة مصلحة سكان غزة ورفع الحصار عنهم، واصفة إياهم بأنهم أولى ضحايا الجمود السياسي الحالي.

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Asha

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