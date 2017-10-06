حماس: خياراتنا في القاهرة "إما أن ننجح أو ننجح"

غزة - (أ ش أ):

قال طاهر النونو، عضو الدائرة الإعلامية لحركة حماس، أن حركته ذاهبة إلى حوارات القاهرة بخيار "إما أن ننجح أو أن ننجح".

وشدد النونو - في تصريح له اليوم - "خياراتنا في حوارات القاهرة إما أن ننجح أو أن ننجح، لذلك فإن على الجميع خلق البيئة المساهمة في النجاح".

ومن المقرر أن يلتقي وفدا حركتي فتح وحماس منتصف، الأسبوع المقبل، في القاهرة من أجل استكمال باقي ملفات المصالحة وبحث آليات تطبيق اتفاق القاهرة 2011.

وكان عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، أكد، أمس الخميس، أن حماس جاهزة لتقديم تسهيلات لحل الملفات العالقة والبدء من حيث انتهت الحوارات سابقا وتنفيذ كل ما يطلب منها.