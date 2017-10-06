أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"كلاشنيكوف" تكشف عن رشاشها الجديد العام المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"كلاشنيكوف" تكشف عن رشاشها الجديد العام المقبل

09:24 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

(مصراوي):
أعلنت شركة "كلاشنيكوف" عن خطة إنتاج الرشاشات الجديدة. وكشفت صوفيا إيفانوفا، رئيسة شعبة الاتصالات الخارجية بالشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، في تصريح صحفي أن الشركة مستعدة لبدء عملية تصنيع السلاح الجديد في العام المقبل.

وأوضحت أن السلاح الجديد هو رشاش "إيه كيه -12" عيار 5.45 ملم و"إيه كيه -15" عيار 7.62 ملم.

ويخضع رشاش "إيه كيه -12" و"إيه كيه -15" لمرحلة الاختبارات في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه تختبر اللجنة التي شكلتها الروسية بندقية جديدة من عائلة الأسلحة التي أنشأها مصمم الأسلحة النارية دياجتيروف.

ويحمل رشاش دياجتيروف الجديد اسم "إيه إي كيه -971".

وقال دميتري روجوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، في وقت سابق إن الحكومة تستبعد المنافسة بين "كلاشنيكوف" و"دياجتيروف"، مؤكدا "أننا سنقوم بتطوير مصانع "كلاشنيكوف" و"دياجتيروف" على نحو سواء.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن الجيش الروسي يحتاج إلى سلاح ناري خفيف جديد يتميز بالفعالية وسهولة الاستخدام وبساطة التشغيل والثمن الرخيص، معبرا عن اعتقاده بأنه سيتم اختيار رشاش "إيه كيه -12" سلاحا جديدا للجيش الروسي فيما يتم اختيار رشاش "إيه إي كيه -971" سلاحًا جديدًا لقوات العمليات الخاصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إرهابيان "خطيران" يستسلمان للجيش الجزائري شرقي البلاد

    أخبار

  • الجزائر: مقتل ارهابيين اثنين خطيرين جنوبي العاصمة

    أخبار

إعلان

95e2285cc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة