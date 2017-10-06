"كلاشنيكوف" تكشف عن رشاشها الجديد العام المقبل

(مصراوي):

أعلنت شركة "كلاشنيكوف" عن خطة إنتاج الرشاشات الجديدة. وكشفت صوفيا إيفانوفا، رئيسة شعبة الاتصالات الخارجية بالشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، في تصريح صحفي أن الشركة مستعدة لبدء عملية تصنيع السلاح الجديد في العام المقبل.

وأوضحت أن السلاح الجديد هو رشاش "إيه كيه -12" عيار 5.45 ملم و"إيه كيه -15" عيار 7.62 ملم.

ويخضع رشاش "إيه كيه -12" و"إيه كيه -15" لمرحلة الاختبارات في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه تختبر اللجنة التي شكلتها الحكومة الروسية بندقية جديدة من عائلة الأسلحة التي أنشأها مصمم الأسلحة النارية دياجتيروف.

ويحمل رشاش دياجتيروف الجديد اسم "إيه إي كيه -971".

وقال دميتري روجوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، في وقت سابق إن الحكومة تستبعد المنافسة بين "كلاشنيكوف" و"دياجتيروف"، مؤكدا "أننا سنقوم بتطوير مصانع "كلاشنيكوف" و"دياجتيروف" على نحو سواء.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن الجيش الروسي يحتاج إلى سلاح ناري خفيف جديد يتميز بالفعالية وسهولة الاستخدام وبساطة التشغيل والثمن الرخيص، معبرا عن اعتقاده بأنه سيتم اختيار رشاش "إيه كيه -12" سلاحا جديدا للجيش الروسي فيما يتم اختيار رشاش "إيه إي كيه -971" سلاحًا جديدًا لقوات العمليات الخاصة.