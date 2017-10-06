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نانسي عجرم: أتمنى لمصر وشعبها الجبار مزيد من الإنجازات (فيديو)

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نانسي عجرم: أتمنى لمصر وشعبها الجبار مزيد من الإنجازات (فيديو) نانسي عجرم: أتمنى لمصر وشعبها الجبار مزيد من الإنجازات (فيديو)

التحرير

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وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء الجمعة، رسالة إلى الشعب المصري، في نشرته عبر حسابها بـ«تويتر»، قائلةً: «خدوا بالكم.. دي ».

وعلّقت نانسي، قائلةً: «بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. نحتفل اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة في فندق الماسة.. أطيب التمنيات لمصر وشعبها الجبار بالمزيد من الإنجاز».

وتُحيي المطربة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، أول حفل غنائي في العاصمة الإدارية الجديدة داخل فندق الماسة، مع الفنان حسين الجسمي، ضمن احتفالات الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر.

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وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وبدأت القوات الجوية ظهر اليوم، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر. 

 

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التحرير

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