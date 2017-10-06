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الطيار المجنون: «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها»

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الطيار المجنون: «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها» الطيار المجنون: «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها»

التحرير

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قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال نصر أكتوبر، إن القوات الجوية قطعت يد الجيش الإسرائيلي في الحرب المجيدة، مشيرًا إلى أنه أُطلق عليه لقب «الطيار المجنون» بسبب طلعاته الجوية.

وأضاف المنصوري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، «لو حد قرب تاني من بلدنا بدل ما نقطع إيديه هنقطع رقبته، على هذا الوطن أن يطمئن لأن له درع وسيف ومسترال ورافال وغواصات و2 قناة سويس وسيسي واللي عنده كلمة يلمها».

تابع أن «كلنا كنا أبطال في أكتوبر، أخذنا ثأرنا وغسلنا عارنا بعد مصيبة 67، والحمد لله النهاردة الجيش المصري رقم 10 على العالم، وعندنا أقوى بحرية وطيران في الشرق الأوسط، ومحدش هيقدر يقرب منك تاتي يا غالية يا ».

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وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وبدأت القوات الجوية ظهر اليوم، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.

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التحرير

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