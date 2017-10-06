سوهاج تخصص شاشتي عرض لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

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أعلن أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تخصيص شاشتي عرض بالمسرح الروماني والاستاد الرياضي، لمشاهدة مبارة مصر والكونغو.

ويلتقي المنتخبان، في الساعة السابعة مساء بعد غد الأحد، في إطار تصفيات الجولة الخامسة من تصفيات التأهل لكأس العالم بروسيا 2018.

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وقال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه سيتم تجهيز شاشة بالمسرح الروماني على كورنيش النيل الشرقي عن طريق الوحدة المحلية لحي شرق مع توفير مقاعد للمشاهدين، وأخرى بمسرح الاستاد الرياضي للشباب والعائلات، كما تعرض مراكز الشباب المباراة بالمجان.

وذكر صلاح الماذني، رئيس حي شرق، أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإسعاف بسوهاج لتوفير الخدمات، ومن المنتظر أن يتباع محافظ سوهاج المباراة مع المواطنين.