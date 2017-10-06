إصابة شاب سقط عليه عمود إنارة في طوخ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب شاب سقط عمود إنارة عليه في شارع مصرف الحصة بطوخ في محافظة القليوبية.

تلقى محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، بلاغًا بسقوط عمود إنارة بشارع مصرف الحصة في طوخ، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء مروره بالقرب منه.

باستدعاء الإسعاف، تبين أن الشاب أصيب بكسور في الجسد، وأحيل إلى مستشفى بنها الجامعي.

من جانبه، أشار رئيس المدينة إلى أنه تم إخطار المسؤولين بالكهرباء، ورفع عمود الإنارة، لافتًا إلى قطع الكهرباء لفترة مؤقتة وقت الحادث.

وقد تم تشكيل لجنة من الكهرباء والمدينة لفحص سبب سقوط العمود واتخاذ الإجراءات القانونية.