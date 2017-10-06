3 مصابين في تصادم سيارتين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل مستشفى السويس العام 3 مصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق الكورنيش الجديد.

تلقى مدير أمن السويس، اللواء خالد إبراهيم، إخطارًا بالحادث من مأمور قسم السويس.

وتبين أن الحادث وقع قرب حديقة الشهداء نتيجة السرعة الزائدة وتهور قائد إحدى السيارتين.

تحفظت إدارة مرور السويس على السيارتين ورُفعت آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.​