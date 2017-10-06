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تعرف على مدة غياب «كارفخال» عن ريال مدريد

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تعرف على مدة غياب «كارفخال» عن ريال مدريد تعرف على مدة غياب «كارفخال» عن ريال مدريد

التحرير

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أصيب متابعي الكُرة العالمية بصدمة بعدما تم تشخيص إصابة المُدافع الاسباني، داني كارفخال بالتهاب فى غشاء القلب والمعروف طبيًا باسم «غشاء التامور».

كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة النجم دانى كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسبانى، بالتهاب فى غشاء التامورا، وأكد الأطباء على أنه سيغيب فترة لا تقل عن شهرين.

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وأكد الجهاز الطبى لنادي ريال مدريد، بقيادة نيكو ميهيتش، أن الشفاء يتطلب فترة من اسبوعين لثلاثة أسابيع، فى حال كان شخص عادي، أما فى حالة الشخص الرياضي فيكون الحذر أكبر، وهو ما ينطبق على حالة كارفخال بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية. 

وتم اكتشاف مرض كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد،بعد ظهور سوائل حول القلب،في المران الصباحي يوم السبت الماضى.

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التحرير

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