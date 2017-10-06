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لاعبي بايرن ميونخ يرحبون بـ«أستاذهم القديم»

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لاعبي بايرن ميونخ يرحبون بـ«أستاذهم القديم» لاعبي بايرن ميونخ يرحبون بـ«أستاذهم القديم»

التحرير

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رحب لاعبي بايرن ميونخ، بالألماني يوب هاينكس المدير الفني السابق للفريق البافاري، والذي أعاد الفريق الألماني التعاقد معه مرة أخري خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

ومن جانبه عبر اللاعب ديفيد ألبا الظهير الأيسر للفريق البافاري، عن سعادته بعودة هاينكس لتدريب الفريق مرة أخري، فقام بنشر صورة له هاينكس معلقًا عليها :-" مرحبًا بعودتك مرة أخري إلى عائلتك بايرن ميونخ".

كما أبدي الفرنسي فرانك ريبيري سعادته الكبيرة بعودة هاينكس لتدريب بايرن ميونخ قائلًا :-" عودًا حميدًا يوب هاينكس إلى بايرن ميونخ".

وعلق الألماني باستي شفانشتيجر على عودة هاينكس، مبديًا سعادته الكبيرة بعد أن نشر صورة تجمعه مع المدرب الالماني على حسابه الشخصي عبر «تويتر» قائلًا :-" أود رؤيتك مرة أخري داخل بايرن ميونخ، وأتمني أن تقضي وقت ناجح يوب هاينكس".

وكان فريق بايرن ميونخ قد تعاقد مع الألماني يوب هاينكس حتي نهاية الموسم، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

جدير بالذكر أنه سبق ليوب هاينكس وأن قاد تدريب العملاق البافاري فى مرتين سابقين، أولها عام 1989، ونجح فى إحراز بطولتي دوري متتاليين عام 1989، 1990، ثم رحل عن الفريق الألماني.

وعاد هاينكس مرة أخري لتدريب بايرن ميونخ موسم 2011،  وكانت بمثابة الفترة الذهبية للمدرب الألماني، بعد أن نجح فى تحقيق الثلاثية التاريخية مع العملاق البافاري وإحراز لقب دوري الأبطال واللقب المحلي وكأس ألمانيا. 

 

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التحرير

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