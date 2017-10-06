تعرف على رعاة قميص نادي الزمالك الجُدد (صور)

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كتب: عاصم سلامة

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التقى نادي الزمالك وديًا، اليوم الجمعة، مع نادي طلائع الجيش في اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مُقابل هدفين على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وظهرت قمصان الفارس الأبيض تحمل الرُعاة الجدد للنادي، حيث ظهر شعار المصرية اللاتصالات الشبكة الرابعة الجديدة للمحمول على صدر القميص، كما ظهر شعار شركة محمول «أوبو».

ووجد شعارات لاكتيل وبنك سايب على ظهر القميص، ومجموعة القصراوي للسيارات على ساعد القميص، ويلتقي الزمالك مع طنطا في الـ13 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الخامسة من الدوري في العام.