أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تعرف على رعاة قميص نادي الزمالك الجُدد (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

كتب: عاصم سلامة

شاهد أيضا
طبيب الزمالك يكشف عن إصابة أحمد مجديطبيب يكشف عن إصابة أحمد مجدي باسم مرسي يسجل هدفين ويقود الزمالك للفوز على الجيشباسم مرسي يسجل هدفين ويقود الزمالك للفوز على الجيش اتحاد الكرة يحدد موقفه من خطاب الزمالك بشأن مكافأة أبطال إفريقيااتحاد الكرة يحدد موقفه من خطاب الزمالك بشأن مكافأة أبطال إفريقيا

التقى نادي الزمالك وديًا، اليوم الجمعة، مع نادي طلائع الجيش في اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مُقابل هدفين على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وظهرت قمصان الفارس الأبيض تحمل الرُعاة الجدد للنادي، حيث ظهر شعار المصرية اللاتصالات الشبكة الرابعة الجديدة للمحمول على صدر القميص، كما ظهر شعار شركة محمول «أوبو».

ووجد شعارات لاكتيل وبنك سايب على ظهر القميص، ومجموعة القصراوي للسيارات على ساعد القميص، ويلتقي الزمالك مع طنطا في الـ13 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الخامسة من الدوري في العام.

الزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيشالزمالك والجيش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري