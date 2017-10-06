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في ذكرى النصر.. عمرو موسى يثير الجدل على "تويتر" بجملة عن المحتل

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مصراوي Masrawy

في ذكرى النصر.. عمرو موسى يثير الجدل على "تويتر" بجملة عن المحتل

08:55 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

القاهرة- (مصراوي):

أثار عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، جدًلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتصريح له في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر.

وكتب موسى، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة، قائلاً: "كانت حرب أكتوبر علامة فارقة أكدت أن الإدارة السليمة للسياسة والأداء الكفء للقوات المسلحة كفيلان بإحراز النصر"، مضيفًا: "كذلك كان العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في خضم النضال المنتصر للمصريين حتي استردوا أرضهم من محتل لم يكن يستحق شرف أن يحتلنا".

وتسببت جملة "من محتل لم يكن يستحق شرف أن يحتلنا"، في حالة من الاستنكار من قبل النشطاء الذين أكدوا أنه من الخطأ خروجها من شخصية دبلوماسية رفيعة، وكتب أحدهم يدعى عادل البكري على تويتر: "كلام غريب من شخصية وقامة دبلوماسية بحجم عمرو موسى"، وأضاف آخر: "هل الاحتلال في نظر عمرو موسي شرف للدول المحتلة إيه الناس دي !".

هذا فيما التمس آخرين العذر لوزير الخارجية الأسبق، معتبرين حديثه "سقطة وذلة لسان"، لم يقصد بها الإهانة لمصر.

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مصراوي Masrawy

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