السعودية: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن مضلل وغير دقيق

(مصراوي):

رفضت السعودية، الجمعة، المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير للأمم المتحدة يحمل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وقال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان صدر في الأمم المتحدة، إن بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين. حسب "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف بقيادة السعودية في اليمن على قائمة سوداء بسبب دوره في مقتل وإصابة المئات من الأطفال وهجمات على مستشفيات ومدارس خلال العام الماضي.

وجاءت القائمة مع تقرير سنوي للمنظمة الدولية حول الأطفال في النزاعات المسلحة.