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مجهولون يخطفون طبيبًا بالشرقية.. ويطلبون فدية 2.5 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

مجهولون يخطفون طبيبًا بالشرقية.. ويطلبون فدية 2.5 مليون جنيه

08:43 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مجهولون يخطفون طبيبًا بالشرقية.. ويطلبون فدية 2.5 مليون جنيه

تعبيرية

الشرقية - فاطمة الديب:

تقدمت ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، ببلاغ تتهم فيه مجهولين بخطف زوجها، وطلب فدية مالية 2.5 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالبلاغ الذي قدم لقسم شرطة ثان الزقازيق من "هايدي.إ" 31 عامًا، باختفاء زوجها "إيهاب.م.ع.ع" 33 عامًا، طبيب بشري بمستشفى "الأحرار"، مُقيم دائرة القسم.

وأشارت الزوجة، في بلاغها، إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية من رقم زوجها، بواسطة مجهولين، يطلبون فدية مالية 2.5 مليون جنيه مقابل عودته سالمًا. 

وحرر عن ذلك المحضر رقم 7589 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.​

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