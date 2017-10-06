مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوبي بوابة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف.

انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.