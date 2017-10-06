مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف
08:40 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
بني سويف ـ أحمد كامل:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوبي بوابة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف.
انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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