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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف

08:40 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير ببني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوبي بوابة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف.

انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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