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دراسة: ضحايا هجوم نووي لـ"بيونج يانج" يمكن أن يقتل مليوني شخص

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مصراوي Masrawy

دراسة: ضحايا هجوم نووي لـ"بيونج يانج" يمكن أن يقتل مليوني شخص

08:42 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

(مصراوي):
أجرى علماء أمريكيون جنبًا إلى جنب مع خبراء من كوريا الجنوبية دراسة لهجوم نووي محتمل على طوكيو وسيول، وكشفوا عن عدد الضحايا في حال تم الهجوم، حسب موقع "نورث 38".

ووفقا للدراسة، فإن عدد ضحايا الهجوم النووي على العاصمتين الكورية الجنوبية واليابانية، سيكون أكثر من مليوني شخص.

ووفقا للتقرير الذي قدمه الخبير، مايكل زاجوريك، فإن عدد الجرحى من ذلك الهجوم سوف يقترب من حاجز 8 ملايين شخص.

ويحدث ذلك في حالة قيام بإطلاق كل ما تمتلك من الأسلحة النووية.

كما أشار التقرير، إلى أنه لدى كوريا الشمالية مايقرب من 20 إلى 25 رأسا نوويا حريبا بقدرة 15 - 25 كيلو طن.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ بالستي متوسط المدى. وأعلنت عن نجاح التجربة، مشيرة إلى أنها تمكنت من اختبار إمكانية تزويد الصاروخ برأس نووي، وقدرته على تفادي الاعتراض.

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مصراوي Masrawy

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