الصحفية التركية "أصلي أردوغان": تجربة السجن تشبه الحرب

لايبتسيج/ألمانيا - (د ب أ):

أعلنت الصحفية التركية والكاتبة أصلي أردوغان أنها لم تتغلب على آثار تجربة سجنها في تركيا حتى الآن.

وقالت أردوغان، اليوم الجمعة، في لايبتسيج بألمانيا: "تجربة السجن كالحرب"، تبقى ذكرياتها مدى الحياة.

حصلت أردوغان على جائزة هذا العام لحرية ومستقبل وسائل الإعلام المقدمة من المؤسسة الإعلامية لبنك التوفير في لايبتسيج كما حصل عليها أيضا الصحفي الألماني تركي الأصل دينيس يوسيل.

ولم يتمكن يوسيل من استلام الجائزة التي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو بنفسه ، لأنه ما يزال في الحبس الاحتياطي منذ عدة أشهر.

كانت أصلى أردوغان كتبت تقارير عن ظروف الحبس في السجون التركية وعن كبت الأكراد هناك.

قبعت أصلى أردوغان عدة أشهر في السجون التركية لاتهامها بالتحريض العرقي.

ولم يرفع حظر السفر عنها إلا قبل عدة أسابيع.

وقالت أردوغان: "أدين بحريتي للتضامن الدولي معي".

تهدف المؤسسة المانحة من خلال تخصيص هذه الجائزة السنوية لحرية ومستقبل وسائل الإعلام إلى دعم حرية الصحافة.

كان الصحفيان التركيان كان دوندار وإرديم جول حصلا على هذه الجائزة العام الماضي.