الخارجية الإيرانية تنفي قبول التفاوض حول برنامجها الصاروخي

(مصراوي):

نفت وزارة الخارجية الإيرانية قبول طهران التفاوض حول برنامجها الصاروخي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، الجمعة.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترات كبيرة بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وبينما تؤكد طهران مواصلة تجاربها الصاروخية يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الاتفاق النووي معها ويعتبره أسوأ اتفاقية تم إبرامها على الإطلاق.