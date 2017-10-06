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مفتي الجمهورية: انتصار أكتوبر أعاد للمصريين كرامتهم

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية: انتصار أكتوبر أعاد للمصريين كرامتهم

08:37 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية: انتصار أكتوبر أعاد للمصريين كرامتهم

القاهرة- (أ ش أ):

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، قد أعاد للمصريين كرامتهم، وأعاد ميزان القوى إلى طبيعته، بل كان انطلاقًا لمسيرة البناء المستمرة حتى الآن.

وأضاف علام - في تصريح تلفزيوني - أنه بعد انتصارات أكتوبر المجيدة كانت انطلاقة البناء والتعمير والتنمية التي نستكملها في وقتنا الحاضر، وكأن دروس أكتوبر 1973 لا تزال معطاءة باستمرار، مشيرًا إلى أن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى، ولكن لمن تدربوا وخططوا وأخذوا بالأسباب، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة عندما كان يدبر ويخطط لأمر الحرب فلم يكن حينها مشرعًا، ولكنه كان مشاورًا لأصحابه؛ لأنه أمر الحرب أمر خاضع لتغير الزمان والمكان وتجدد فنون القتال.

ولفت فضيلته إلى أن الروح الدينية لدى المصريين جميعًا بمختلف طوائفهم أعطت قوة روحية لجنودنا في حرب أكتوبر، والجندي المصري يمتاز بأنه جندي قوي وعنده عزيمة وإصرار وحب لوطنه، وهذا نابع من طبيعة الجيش المصري؛ لأنه ليس جيشًا طائفيًّا أو فئويًّا، ولكنه جيش يشارك فيه كافة أبناء الوطن جنبًا إلى جنب، فلا نرى فيه تلك الطائفية التي قد توجد في بعض الجيوش.

وقال فضيلة المفتي : "عندما نرى الجيش المصري فإننا نكون أمام منظومة مطبقة لنبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو جيش متماسك على مر التاريخ، ومدافع عن وطنه وعرضه حتى قيام الساعة".

وأضاف فضيلته، أن المشاهد التي رأيناها في حرب أكتوبر، والدراسات التي صدرت تؤكد أن جيش قهر جيشًا كان يقال إنه الجيش الذي لا يقهر.

هذا المحتوى من

Asha

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